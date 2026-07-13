«Не хочу, чтобы меня считали предателем». Ковалёв — о переходе в группу Плющенко

Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал, как происходил его переход из тренировочной группы Александра Волкова к Евгению Плющенко.

– Поговорил с мамой, с другими ребятами… Я же не понимал, каково это вообще — переходить к другому тренеру. Как меня там примут. У меня было несколько вариантов. Размышлял про Этери Георгиевну Тутберидзе, но как-то с детства у нас с ней не заладилось. Не хочу никого обидеть, но так получилось.

В итоге выбрал Евгения Викторовича [Плющенко], и 26 мая [2026 года] у меня «щёлкнуло» — надо пробовать. Не знаю конкретно, как было у Миши Коляды, как он уходил от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину, но почему-то мне кажется, что у нас похожие случаи. Не было никаких ссор или конфликтов — просто я пришёл и сказал, что хочу попробовать.

— Тяжело было решиться на разговор?

— Сказать тяжело было. Не хочу, чтобы меня считали каким-то предателем. А мне и такое писали — дескать, столько лет был у одного тренера, и тут… В личку [в социальных сетях] даже приходили такие люди. Я на самом деле немного не понимаю этого, но ладно.

Карьера у спортсмена одна, и она не очень-то долговечна. В любой момент она может закончиться. Поэтому если есть желание попробовать что-то нестандартное для себя — подход, нагрузку, мышление тренера — надо решаться. Мне кажется, я сделал правильный выбор. Конечно, результат будет виден только в сезоне. Но сейчас я понимаю, чего от меня хотят, — это тяжело, но всё реально, – приводит слова Ковалёва «Газета.Ru».