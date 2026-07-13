«Если не прыгаешь четверные, то ты не мужик». Артём Ковалёв — о мужском фигурном катании

Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал о самом важном аспекте в мужском фигурном катании.

— Постепенно будто бы всё приходит к балансу. Если ещё пару лет назад была натуральная гонка, кто сколько четверных прыгнет в произвольной, то сейчас от излишней сложности отходят.

— У мужиков всё равно больше всего ценятся четверные. Для меня если ты не прыгаешь четверные, то ты не мужик, а мальчик — далеко не уедешь. Не спорю, бывают разные примеры — Джейсон Браун (американский фигурист. – Прим. «Чемпионата») тот же. Он очень крутой. Но он не выиграл ничего. А почему? Потому что не делал четверные. Были бы они у него — он достиг бы несравнимо большего. Вращаться и кататься можно классно, но без четверных будет сложно. А в идеале нужно всё это собирать в единое целое. Тогда будет что-то в духе Юдзуру Ханю или позднего Нэйтана Чена.

— Другой пример из этой области — Илья Малинин.

— Он как раз сейчас развивается в хореографии, и это, как мне кажется, правильно. Четверные у него уже есть, – приводит слова Ковалёва «Газета.Ru».