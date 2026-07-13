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«Фавориты сами виноваты, что отдали медали». Ковалёв — о мужском пьедестале на ОИ-2026

«Фавориты сами виноваты, что отдали медали». Ковалёв — о мужском пьедестале на ОИ-2026
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Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв предположил, что стало причиной неудачного выступления американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпийских играх 2026 года.

— Как считаешь, что с Малининым стало на Олимпиаде?
— Моё мнение — он очень хотел рекорд. И желание рекорда отобрало у него медаль.

— Что тебе в целом запомнилось с Олимпиады в Милане?
— Миша Шайдоров. Который сначала офигел от того, что он третий. Потом понял, что второй — нормально. А когда Илья ошибся и он понял, что стал олимпийским чемпионом… И ведь заслуженно стал. Остальные фавориты сами виноваты, что отдали медали, – приводит слова Ковалёва «Газета.Ru».

Напомним, на Олимпиаде в Милане Илья Малинин, будучи главным претендентом на золото, занял восьмое место по итогам двух программ.

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