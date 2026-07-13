«Он объективно должен был быть в тройке». Артём Ковалёв — о Петре Гуменнике на ОИ-2026

Призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию Артём Ковалёв высказался о ситуации с музыкой российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

— Как оценил историю с музыкой для короткой программы Пети Гуменника?

— Кстати, с музыкой я ничего такого не увидел. А вот то, что не пустили Петю в тройку на пьедестале — это очень жалко. Он объективно должен был там быть. Причём они так аккуратно всё сделали, что будто бы даже не прикопаешься. Но Петя — огромный молодец.

— Как считаешь, смог бы на месте Пети так быстро перестроиться под новую музыку в столь ответственный момент?

— А выбора бы не было всё равно. Программу же он практически полностью оставил в неизменном виде. А музыка — один-два раза её послушал и поехал. Где-то он, конечно, что-то поменял, но некритично. Самое сложное в новой программе — ноги. Когда меняются шаги, потому что ты должен их вкатать. А поменять положение рук, условно, из третьей позиции во вторую — с этим у спортсменов уровня Пети проблем не возникает, – приводит слова Ковалёва «Газета.Ru».