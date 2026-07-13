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«Никакого регресса у нас нет». Жулин — о словах Плющенко про российское фигурное катание

«Никакого регресса у нас нет». Жулин — о словах Плющенко про российское фигурное катание
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, что российское фигурное катание деградирует в условиях изоляции от международных соревнований.

«Слова Плющенко о деградации российских фигуристов? Совершенно не согласен с таким мнением Евгения. Не считаю, что российское фигурное катание в последние годы каким-то образом деградирует. Конечно, очень жаль, что мы не участвуем в международных соревнованиях, но никакого регресса у нас нет.

У нас есть хороший пример для оценки уровня нашего фигурного катания — выступление Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде. Они откатались великолепно, и все ещё раз увидели, что Россия остаётся в тренде. Наше фигурное катание продолжает развиваться», — приводит слова Жулина Sport24.

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