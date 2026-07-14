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Фигурист Плющенко готов принять участие в «Интервидении»

Фигурист Плющенко готов принять участие в «Интервидении»
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов принять участие в музыкальном конкурсе «Интервидение».

«Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение». Но я готов помочь», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

В 2008 году фигурист вместе с венгерским скрипачом Эдвином Мартоном принял участие в номере певца Димы Билана, который выступил на «Евровидении» с песней Believe. Тогда представители России стали победителями, набрав 272 балла.

Международный конкурс «Интервидение» возобновился в 2025 году после длительной паузы. Музыкальное шоу прошло в Москве на площадке Live Arena, а победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.

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