«Не пожалела». Вероника Яметова назвала причины перехода в академию Плющенко

19-летняя российская фигуристка Вероника Яметова рассказала о причинах перехода в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Яметова перешла к Плющенко в марте 2026 года, ранее она тренировалась у Сергея Давыдова в ЦСКА.

— После финала Гран-при этого сезона я задумалась над тем, продолжать ли мне кататься дальше. Выбор стоял между возвращением в Екатеринбург и тем, чтобы остаться в Москве.

— Почему?

— Из-за того, что зимой обрушилась крыша второго катка в ЦСКА, все группы перешли на наш. Стало очень мало места и времени – нас всех собирали в единые группы, так что на льду находилось слишком много человек. Было неудобно. Я бы сказала, что это одна из центральных причин перехода. В итоге поразмыслила, решила остаться ещё на год и пойти в «Ангелы Плющенко». Здесь, кстати, есть один забавный факт – года три-четыре назад приехала на этап Гран-при в Казань и встретилась там с Евгением Викторовичем (Плющенко). В ту пору мы довольно часто как-то так случайно пересекались, и тогда, в Казани, он мне сказал: «Когда-нибудь будем с тобой работать». Так и вышло. И о своём выборе я не пожалела, — приводит слова Яметовой MyWaySport.ru.