Вероника Яметова: после перехода в «Ангелы Плющенко» стало ещё тяжелее

19-летняя российская фигуристка Вероника Яметова признала, что её тренировочный процесс серьёзно изменился после переезда из родного Екатеринбурга в Москву. А также рассказала о разнице в подходах Сергея Давыдова, с которым она провела сезон-2025/2026, и Евгения Плющенко, к которому фигуристка перешла в межсезонье.

«Конечно, что у Сергея Дмитриевича (Давыдова) в ЦСКА, что у Евгения Викторовича (Плющенко) подход отличается от того, к чему я привыкла в Екатеринбурге. У Сергея Дмитриевича трудные, системные тренировки. Но после перехода в «Ангелы Плющенко» стало ещё тяжелее (смеётся). Я бы даже сказала, что намного. Сейчас тренировочный режим очень интенсивный, но это необходимо, чтобы в сезоне было легче», — приводит слова Яметовой MyWaySport.ru.