Николай Угожаев объяснил, почему выбрал именно Флорана Амодио для постановки КП на сезон

Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев раскрыл, почему принял решение работать над новой короткой программой для сезона-2026/2027 с постановщиком Флораном Амодио.

«У меня было большое желание поработать с зарубежным постановщиком, чтобы попробовать что-то новое, развиваться дальше. Ведь такая возможность – это новое видение, новый взгляд на программы, новая хореография. Мне всё это очень интересно.

Почему Флоран? Я поговорил со знающими людьми, многие посоветовали Амодио, сказали, что он классно ставит. Флоран ещё и тренировался у Николая Морозова, так что Россию знает. Это тоже сыграло свою роль. Я сам написал Флорану, и он почти сразу ответил. Так я узнал, что он планирует приехать в Россию, на сбор тренера Александра Сергеевича Волкова. Всё складывалось превосходно.

Флоран заранее спросил, какую программу и музыку я бы хотел. Но в итоге предложил свой вариант, объяснил, что программа «сядет» на меня. Попросил прислать видео моих прокатов последних двух сезонов — я отправил несколько. Но когда мы встретились на катке, он в течение часа просто смотрел, как я катаюсь, и только потом мы приступили к постановке», — приводит слова Угожаева телеграм-канал Федерации фигурного катания на коньках России.