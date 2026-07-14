«Не просто хорошо, а beautiful». Угожаев — об особенностях работы с Флораном Амодио

Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал об особенностях работы с постановщиком Флораном Амодио.

«В чём особенность постановки Флорана? У него неиссякаемый поток идей, и то, как они рождаются — за гранью моего понимания. Как говорил сам Флоран, постановщик предлагает идею и ставит хореографию, но реализует всё на льду сам фигурист. Поэтому нужно не копировать движения в точности, а понимать, что ты делаешь, чтобы донести свои мысли своими движениями.

Был момент, когда Флоран сказал: «Николай, 20 минут, ты слушаешь музыку, ищешь своё, я – своё, и потом смотрим, что из этого можно сделать». Для него было важно, чтобы каждое движение было не просто удобным, но органичным — чтобы программа была сделана не просто хорошо, а beautiful.

Работа с Флораном превзошла мои ожидания. Новый опыт, новые эмоции от постановки, да и общение на английском языке — очень полезная история», — приводит слова Угожаева телеграм-канал Федерации фигурного катания на коньках России.