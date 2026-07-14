Видео: Илья Малинин сделал четыре сальто подряд на тренировке

Трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин исполнил четыре сальто подряд во время утренней тренировки.

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил исполнение сальто в 1976 году, но в 2024-м ограничение на использование элемента в соревновательной программе было снято. 8 февраля 2026-го, в итоговый день олимпийского командного турнира, Малинин продемонстрировал сальто с приземлением на одну ногу. Он стал первым фигуристом в истории, который легально исполнил этот усложнённый элемент.

Напомним, Илья Малинин сенсационно финишировал восьмым по итогам мужского одиночного турнира в рамках зимних Олимпийских игр — 2026. В мае заявил о желании взять паузу в карьере, однако позже был включён в список участников серии Гран-при ISU сезона-2026/2027.