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Видео: Илья Малинин сделал четыре сальто подряд на тренировке

Видео: Илья Малинин сделал четыре сальто подряд на тренировке
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Трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин исполнил четыре сальто подряд во время утренней тренировки.

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил исполнение сальто в 1976 году, но в 2024-м ограничение на использование элемента в соревновательной программе было снято. 8 февраля 2026-го, в итоговый день олимпийского командного турнира, Малинин продемонстрировал сальто с приземлением на одну ногу. Он стал первым фигуристом в истории, который легально исполнил этот усложнённый элемент.

Напомним, Илья Малинин сенсационно финишировал восьмым по итогам мужского одиночного турнира в рамках зимних Олимпийских игр — 2026. В мае заявил о желании взять паузу в карьере, однако позже был включён в список участников серии Гран-при ISU сезона-2026/2027.

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