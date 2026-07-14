«Жене надо быть аккуратнее». Журова — о словах Плющенко про деградацию фигурного катания

Олимпийская чемпионка 2006 года российская конькобежка, а ныне депутат Светлана Журова резко отреагировала на резонансные слова двукратного олимпийского чемпиона фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко, что фигурное катание в России деградирует.

«Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал «деградирует», и все уцепились за это слово и отреагировали. Когда ты варишься в собственном соку, то у спортсменов не такая высокая мотивация и конкуренция. Женя имел в виду, что уровень развития фигурного катания падает, когда мы не участвуем в соревнованиях. А он неудачно выразился, это слово в русском языке звучит резко», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».