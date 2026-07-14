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Сёма Уно и Марин Хонда раскрыли, под какую музыку будут выступать в сезоне-2026/2027

Сёма Уно и Марин Хонда раскрыли, под какую музыку будут выступать в сезоне-2026/2027
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Японский танцевальный дуэт Сёмы Уно и Марин Хонды раскрыл, под какую музыку будет выступать в сезоне-2026/2027.

Ритм-танец: Poeta испанского гитариста фламенко Висенте Амиго.
Произвольный танец: Антонио Вивальди, «Времена года».

Напомним, обе программы для Уно и Хонды поставил серебряный призёр Олимпиады-2006, двукратный чемпион мира, а ныне тренер Стефан Ламбьель.

Сёма Уно и Марин Хонда объявили о создании танцевального дуэта в мае 2026 года. Сёма – трёхкратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира в одиночном катании. Хонда – чемпионка мира среди юниоров 2016 года.

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