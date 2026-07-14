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«Она сложная». Николай Угожаев высказался о короткой программе, поставленной ему Амодио

«Она сложная». Николай Угожаев высказался о короткой программе, поставленной ему Амодио
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Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев поделился некоторыми деталями своей новой короткой программы, которую ему поставил Флоран Амодио.

«Подробно о программах расскажу на контрольных прокатах. Сейчас скажу только, что короткая будет отличаться от того, что я катал раньше. Программа сложная: часть музыки более классическая, другая — музыка нового поколения. К концу программа будет «разгоняться». Мне самому она очень нравится, я её слышу и чувствую», — приводит слова Угожаева телеграм-канал Федерации фигурного катания на коньках России.

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