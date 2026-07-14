Милонов: Плющенко — приспособленец. После его выходок даже брезгливо говорить о нём

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко за высказывания о деградации российского фигурного катания.

«Не надо судить о нашем спорте, глядя на Плющенко. Видимо, Евгений сам является деградантом, поэтому такие определения даёт. Отношение к нему у большинства людей абсолютно однозначное: он приспособленец. После его выходок даже брезгливо говорить о нём. Более обласканного спортсмена в России придумать нельзя. После этого он показал всем, что Россию он не уважает и не видит в качестве спортивной родины для своего ребёнка. Сколько таких, как Плющенко, ни корми, они всё равно будут смотреть туда, где теплее и сытнее», — приводит слова Милонова «Абзац».