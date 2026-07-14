«Триксель на 70% готов». Вероника Яметова рассказала о работе над элементами ультра-си

19-летняя российская фигуристка Вероника Яметова подробно рассказала о подготовке к соревновательному сезону-2026/2027 в академии Евгения Плющенко.

— Ты упомянула, что у Плющенко ещё тяжелее, чем у Давыдова. В каком плане?

— По части нагрузки на тренировках. Евгений Викторович хорошо знает своих спортсменов и к каждому старается применять отдельный подход. Работа тренеров и фигуристов здесь очень слаженная, так что, если заметят, что тебе тяжело, обязательно подзовут и приободрят.

— Видел, что вы активно работаете над ультра-си.

— Да, здесь много специалистов, в том числе и по части ультра-си. Артём Аркадьевич Значков, к примеру – он тоже, как и я, из Свердловской области, из Первоуральска. Сейчас мы активно работаем над тройным акселем и четверным сальховом. Также иногда берём четверной лутц.

— Даже лутц?

— Да, потому что лутц и сальхов – самые стабильные мои прыжки. Что же касается тройного акселя, то его просто нужно напрыгать до хорошего состояния. Сейчас он на 70% готов. Есть вероятность, что в следующем сезоне я буду постоянно прыгать его в программах.

— По части следующего сезона какие мысли и планы у тебя?

— Прежде всего – показать наконец-то тройной аксель на соревнованиях. А в остальном – поехать на этапы Гран-при, отобраться на чемпионат России и в финал. И просто чисто кататься, — приводит слова Яметовой MyWaySport.ru.