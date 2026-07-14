Чемпионка мира Кодушкевич отреагировала на включение синхронного катания в программу ОИ

Российская фигуристка-синхронистка, экс-капитан петербургского «Парадиза» Елизавета Кодушкевич оценила включение синхронного катания в формате Synchro 9 (уменьшенный вариант команд, а не привычные 16 человек) в программу Олимпиады-2030 во Франции.

– Как вы отреагировали, когда увидели новость о включении синхронного катания в программу ОИ-2030?

– Думаю, моя реакция была схожа со всеми представителями синхронного катания. Это, безусловно, долгожданная, радостная новость — когда это опубликовали, счастливы были все! Те, кто уже внёс вклад как спортсмен и ушёл из спорта высоких достижений, те, кто продолжает трудиться и будет стремиться к этой уже цели, а не мечте в виде Олимпийских игр, тренеры, судьи и все неравнодушные болельщики. Новость ломилась отовсюду, публиковал это каждый второй. Мечта стала реальностью, — сказала Кодушкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.