«Решила попробовать тройные с левой ноги». Горбачёва показала видео с тренировки на льду

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва опубликовала видео со своей тренировки на льду. Фигуристка активно работает над тройными прыжками.

«Сегодня решила попробовать тройные с левой ноги. Начала, конечно, с любимого сальхова. Со второй попытки приземлила», — подписала видео Горбачёва в своём телеграм-канале.

Горбачёва получила травму колена во время одной из тренировок в начале сезона-2025/2026. В январе 2026 года фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске. Из-за травмы она не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге, и последующих внутрироссийских соревнованиях.