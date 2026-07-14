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«Решила попробовать тройные с левой ноги». Горбачёва показала видео с тренировки на льду

«Решила попробовать тройные с левой ноги». Горбачёва показала видео с тренировки на льду
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва опубликовала видео со своей тренировки на льду. Фигуристка активно работает над тройными прыжками.

«Сегодня решила попробовать тройные с левой ноги. Начала, конечно, с любимого сальхова. Со второй попытки приземлила», — подписала видео Горбачёва в своём телеграм-канале.

Горбачёва получила травму колена во время одной из тренировок в начале сезона-2025/2026. В январе 2026 года фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске. Из-за травмы она не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге, и последующих внутрироссийских соревнованиях.

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