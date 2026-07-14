Видео: Камила Валиева продемонстрировала четверной тулуп

Российская фигуристка Камила Валиева уверенно показала четверной тулуп во время тренировки.

Фигуристка заходила на этот элемент «ультра-си» на Кубке Первого канала — 2026, однако попытка завершилась падением.

Напомним, Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. Спортсменка покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.

1 июля 2026-го было объявлено, что Валиева вошла в основной состав сборной Москвы по фигурному катанию. Вместе с ней в списке значится серебряная медалистка Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова, также возобновившая карьеру после паузы.