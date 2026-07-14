«Не по себе было». Вероника Яметова рассказала о желании завершить карьеру фигуристки

19-летняя российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, что испытывала желание завершить профессиональную карьеру.

— В моменте возникло ощущение, что, может, ну его, этот спорт? С одной стороны, я ещё могу и хочу кататься, а с другой – не лучше ли пойти учиться? Думала, что, если не захочу остаться в Москве, вернусь к Елене Арнольдовне [Левковец] — буду помогать с тренировками, для себя кататься параллельно и сосредоточусь на учёбе. Но тяга к спорту перевесила, и я решила ещё покататься. Пусть это и будет недолго, но тем не менее.

— Екатеринбург, получается, не отпускает.

— В Москве просто эти квартиры, новостройки… Не по себе было. Ощущение большого города на меня давит. А здесь, в «Ангелах», я ощутила себя дома. Приехала — деревня, красивая природа вокруг, аж душа успокаивается. Эта атмосфера мне очень помогала раньше, когда жила в Екатеринбурге — и помогает сейчас. В том числе из-за этого мне снова захотелось кататься дальше, — приводит слова Яметовой MyWaySport.ru.