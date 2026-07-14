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«Это лучшее решение в моей жизни». Синицына — о переходе в академию Евгения Плющенко

«Это лучшее решение в моей жизни». Синицына — о переходе в академию Евгения Плющенко
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Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына рассказала об ощущениях от тренировочного процесса в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Мне очень понравилось ощущение общности и сопричастности. Буквально каждый член тренерской команды вкладывает душу в процесс, никто просто так сюда не приходит. Я не ожидала, что всё будет так. Очень рада, что всё-таки решилась. На данный момент это лучшее решение в моей жизни», – приводит слова Синицыной «РИА Новости Спорт».

Ранее тренером Синицыной являлась Светлана Панова, но в межсезонье 2026 года Ксения перешла в академию «Ангелы Плющенко».

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