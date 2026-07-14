«Совершенно не согласна». Роднина — о словах Плющенко про деградацию фигурного катания

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила несогласие со словами фигуриста Евгения Плющенко, что российское фигурное катание деградирует в условиях изоляции от международных соревнований.

«Совершенно не согласна с мнением Плющенко. Могу наоборот только похвалить уровень наших фигуристов. Сейчас у нас очень хорошая конкуренция в мужском одиночном катании. Это должно быть очевидно всем. Вряд ли хоть у одной другой страны есть настолько сильное поколение мужчин. Наши девушки же уже почти 10 лет конкурируют между собой на самом высоком уровне. Всё это позволяет говорить, что мы продолжаем прогрессировать.

Деградация — это не про вынужденные поездки в Киров или Екатеринбург, как сказал Плющенко, а про падение технического уровня или уровня подготовки программ. Я из того поколения, когда было максимум по два-три международных соревнования в год. Несмотря на это, советские фигуристы были очень успешными. Да, были другие правила, но факт остаётся фактом. А сейчас нет никаких поводов говорить, что российское фигурное катание деградирует», — приводит слова Родниной Sport24.

Отметим, вчера, 13 июля, Ирина Роднина заявила, что состояние российского фигурного катания после четырёхлетнего отстранения от международных стартов ухудшилось.