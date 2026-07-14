«С местной легендой». Галлямов опубликовал фото со скульптурой Гены Букина

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал фото со скульптурой персонажа сериала «Счастливы вместе» Геной Букиным.

Фото: Личный архив Александра Галлямова

«С местной легендой, который оформил хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч», — подписал Галлямов фото, опубликованное в своём телеграм-канале.

Ранее Галлямов и Мишина вошли в основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/2027. В завершившемся сезоне фигуристы стали серебряными призёрами чемпионата России — 2026, а также заняли второе место в финале Гран-при страны, уступив паре Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.