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«С местной легендой». Галлямов опубликовал фото со скульптурой Гены Букина

«С местной легендой». Галлямов опубликовал фото со скульптурой Гены Букина
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Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал фото со скульптурой персонажа сериала «Счастливы вместе» Геной Букиным.

Фото: Личный архив Александра Галлямова

«С местной легендой, который оформил хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч», — подписал Галлямов фото, опубликованное в своём телеграм-канале.

Ранее Галлямов и Мишина вошли в основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/2027. В завершившемся сезоне фигуристы стали серебряными призёрами чемпионата России — 2026, а также заняли второе место в финале Гран-при страны, уступив паре Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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