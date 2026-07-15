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Видео: ученица Плющенко исполнила на тренировке уникальную комбинацию

Видео: ученица Плющенко исполнила на тренировке уникальную комбинацию
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17-летняя российская фигуристка Любовь Рубцова во время тренировки уверенно продемонстрировала комбинацию из тройного акселя и сальто. Спортсменка занимается в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Рубцова впервые в истории российского женского одиночного катания исполнила сальто на официальном старте. Спортсменка продемонстрировала уникальный элемент на мемориале П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге в январе 2026 года. Позже Плющенко анонсировал, что скоро его ученица может повторить сложнейшую комбинацию из тройного акселя и сальто на официальных соревнованиях.

Сезон-2026/2027 в российском фигурном катании стартует 19-20 сентября с контрольных прокатов основного состава сборной России в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Первый этап Гран-при страны состоится 16-19 октября в Нижнем Новгороде, финал пройдёт 25-28 февраля 2027 года. Чемпионат России запланирован на 16-21 декабря 2026 года, соревнования примет ледовая арена «Трактор» (Челябинск).

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