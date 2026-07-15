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Андрей Ежлов стал постановщиком программ Ксении Синицыной

Андрей Ежлов стал постановщиком программ Ксении Синицыной
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Танцор на льду Андрей Ежлов поставил программы бронзовому призёру чемпионата России по фигурному катанию Ксении Синицыной, которая тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Фото: Из личного архива Андрея Ежлова

«Обе программы готовы, скоро увидите», — подписал фото Ежлов.

Ранее тренером Синицыной была Светлана Панова, но в межсезонье 2026 года Ксения перешла в академию «Ангелы Плющенко».

Андрей Ежлов выступает в паре с Софьей Шевченко. Фигуристы выступают в дуэте с сезона-2023/2024. На чемпионате России они заняли 12-е место, в финал Гран-при отобраться не смогли. В июне стало известно, что пара пропустит сезон-2026/2027.

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