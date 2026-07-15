Плющенко-младший: ненавижу, как играет Аргентина, просто противно, её тащат на ЧМ-2026

Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оценил уровень футбола, который демонстрирует сборная Аргентины на чемпионате мира — 2026.

«Отдельно хочу сказать об Аргентине. Ненавижу, как она играет, просто противно. Очередную стадию прошла через какие-то разборки. Моё мнение — безусловно, её тащат. Очень спорный матч с Египтом, в котором могли и пенальти в ворота южноамериканцев поставить, и фолы спорные были. Есть и другие моменты по ходу чемпионата.

Понятно, что аргентинцев будут тащить — там Месси, у которого восемь «Золотых мячей», там много сильных футболистов и это действующие чемпионы мира. И тащат, да. Мне кажется, мало кто может с этим поспорить. Я не знаю, дружат ли Инфантино и Месси — но все видели расстроенное лицо президента ФИФА, когда Египет вёл 2:0, и как он потом обрадовался после гола Лео при 2:2. По-любому там что-то есть. Надеюсь, аргентинцев кто-то остановит»., — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

Сборная Аргентины сыграет в матче 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией. Встреча состоится сегодня, 15 июля, стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.