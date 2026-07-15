Александра Трусова: люди часто недооценивают, насколько я перфекционистка

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) на примере описала, насколько является перфекционисткой.

«Когда я говорю, что я перфекционистка, люди часто недооценивают, насколько. Чтобы вы понимали, у меня целый ящик одежды для тренировок, но вы почти всегда видите меня в одном и том же. У меня высокие требования не только к себе, но и к комфорту одежды, так что почти всё новое надевается один раз и летит на дно этого ящика, а я продолжаю носить десять одинаковых кофт одной модели.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Как-то раз я поделилась этой проблемой со знакомой из Китая, и она шутки ради предложила сшить форму по всем моим хотелкам. Со мной так шутить нельзя – я подошла к делу серьёзно, записала все хотелки, и… Короче, уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы.

До идеала оказалось далеко, конечно. Но я не сдаюсь и методично записываю все правки, чтобы следующий образец ну точно попал в мои запросы. Если после всех правок меня не закинут в ЧС (чёрный список), то однажды я получу форму своей мечты», — написала Трусова в своём телеграм-канале.