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Михаилу Шайдорову поставили новый показательный номер под Майкла Джексона

Михаилу Шайдорову поставили новый показательный номер под Майкла Джексона
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Олимпийский чемпион 2026 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2025 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сообщил, что его новый показательный номер на сезон-2026/2027 поставлен под музыку Майкла Джексона. Шайдоров поделился с фанатами нарезкой моментов из программы.

«Новый сезон, новый показательный номер. Огромное спасибо Ивану Ригини за хореографию. Так приятно было работать вместе и создавать что-то совершенно новое! Не могу дождаться, чтобы показать вам конечный результат. Думаю, он получился действительно крутым! Теперь пришло время выбрать костюм», — написал Шайдоров на своей странице в соцсети.

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