«Псевдопатриотизм». Чемпион ОИ Васильев — о критике Милонова в адрес Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал «псевдопатриотизмом» критику депутата Государственной думы Виталия Милонова в адрес двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Не забывайте, что те, кто хочет вновь быть избранным в Государственную думу или Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сейчас вступили в избирательную фазу. Поэтому любое громкое или скандальное заявление, или какая-то тема, может быть, даже совсем не относящаяся к этим персонажам, привлечёт внимание. И такой популизм и псевдопатриотизм, неважно, исходит он Милонова или кого-то еще в избирательный период, по крайней мере понятен. Как минимум», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Плющенко назвал «деградацией» состояние российского фигурного катания. Милонов обвинил экс-спортсмена в неуважении к родине.