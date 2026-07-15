15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Псевдопатриотизм». Чемпион ОИ Васильев — о критике Милонова в адрес Плющенко

«Псевдопатриотизм». Чемпион ОИ Васильев — о критике Милонова в адрес Плющенко
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал «псевдопатриотизмом» критику депутата Государственной думы Виталия Милонова в адрес двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Не забывайте, что те, кто хочет вновь быть избранным в Государственную думу или Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сейчас вступили в избирательную фазу. Поэтому любое громкое или скандальное заявление, или какая-то тема, может быть, даже совсем не относящаяся к этим персонажам, привлечёт внимание. И такой популизм и псевдопатриотизм, неважно, исходит он Милонова или кого-то еще в избирательный период, по крайней мере понятен. Как минимум», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Плющенко назвал «деградацией» состояние российского фигурного катания. Милонов обвинил экс-спортсмена в неуважении к родине.

Материалы по теме
Милонов: Плющенко — приспособленец. После его выходок даже брезгливо говорить о нём
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android