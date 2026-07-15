«После попытки Плющенко захлопал». Синицына рассказала о работе над прыжками ультра-си

Бронзовый призёр чемпионата России – 2024 21-летняя российская фигуриста Ксения Синицына поделилась целями на сезон-2026/2027.

— Во-первых, показать себя в новых образах. Не скажу, что они какие-то прямо-таки очень уж новаторские, но поданы под иным соусом, скажем так. Будет очень интересно их раскрыть. Есть грандиозные планы и по части прыжкового контента. Ну и, разумеется, в плане мест на соревнованиях. Рассчитываем побороться за позиции повыше.

— Прыжковый контент — это ультра-си.

— Да.

— Как обстоят дела с ними?

— Буквально вчера напрыгивала четверной тулуп. Есть неплохие попытки, в том числе на выезд. После одной такой Евгений Викторович [Плющенко] захлопал, подозвал меня к себе. Я подъехала, он протягивает мне Hubba Bubba: «Держи, заслужила» (смеётся). Теперь, говорит, ждём попыток ещё лучше — тогда будет бонус поприятнее! – приводит слова Синицыной Газета.Ru.