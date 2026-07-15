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«После попытки Плющенко захлопал». Синицына рассказала о работе над прыжками ультра-си

«После попытки Плющенко захлопал». Синицына рассказала о работе над прыжками ультра-си
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2024 21-летняя российская фигуриста Ксения Синицына поделилась целями на сезон-2026/2027.

— Во-первых, показать себя в новых образах. Не скажу, что они какие-то прямо-таки очень уж новаторские, но поданы под иным соусом, скажем так. Будет очень интересно их раскрыть. Есть грандиозные планы и по части прыжкового контента. Ну и, разумеется, в плане мест на соревнованиях. Рассчитываем побороться за позиции повыше.

— Прыжковый контент — это ультра-си.
— Да.

— Как обстоят дела с ними?
— Буквально вчера напрыгивала четверной тулуп. Есть неплохие попытки, в том числе на выезд. После одной такой Евгений Викторович [Плющенко] захлопал, подозвал меня к себе. Я подъехала, он протягивает мне Hubba Bubba: «Держи, заслужила» (смеётся). Теперь, говорит, ждём попыток ещё лучше — тогда будет бонус поприятнее! – приводит слова Синицыной Газета.Ru.

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