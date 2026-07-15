«Вроде бы в Госдуме должны сидеть умные люди». Тарасова — о критике Милоновым Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова депутата Госдумы Виталия Милонова, назвавшего двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «приспособленцем».

«Мне кажется, у Милонова должны быть задачи, связанные с проблемой в нашей стране, он должен быть занят этим. Но, видимо, у него много свободного времени, он не до конца занят тем, что ему поручили. Поэтому он решил заняться Женей. У Жени сын, и они отдают его туда, где ему будет легче выйти на различные чемпионаты — вот и всё. Не понимаю, в чём дело и почему у кого-то возникают вопросы. Меня это поражает. Совершенно безобразные слова позволяют себе. Вроде бы в Госдуме должны сидеть тонкие, умные и грамотные люди», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».