Стали известны российские фигуристы, которые примут участие в ледовом шоу в Пекине
Стали известны участники ледовых шоу в Пекине, Китай, из числа российских фигуристов. Представление пройдет с 7 по 9 августа 2026 года на арене Пекинского национального плавательного комплекса. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников из России.
Одиночное катание:
- Александра Игнатова (Трусова) — серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании;
- Макар Игнатов — серебряный призёр чемпионата России — 2021;
- Марк Кондратюк — бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России по фигурному катанию;
- Мария Захарова — бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2026 года.
Спортивные пары:
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов — серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду;
- Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — бронзовые призёры чемпионатов России по фигурному катанию.
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