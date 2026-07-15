Стали известны российские фигуристы, которые примут участие в ледовом шоу в Пекине

Стали известны участники ледовых шоу в Пекине, Китай, из числа российских фигуристов. Представление пройдет с 7 по 9 августа 2026 года на арене Пекинского национального плавательного комплекса. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников из России.

Одиночное катание:

Александра Игнатова (Трусова) — серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании;

Макар Игнатов — серебряный призёр чемпионата России — 2021;

Марк Кондратюк — бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России по фигурному катанию;

Мария Захарова — бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2026 года.

Спортивные пары:

Василиса Кагановская/Максим Некрасов — серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду;

Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — бронзовые призёры чемпионатов России по фигурному катанию.