«Думаю, это одно из лучших моих творений». Амодио — о короткой программе Угожаева

Французский фигурист и хореограф Флоран Амодио рассказал о постановке короткой программы для чемпиона России по прыжкам 2025 года российского фигуриста Николая Угожаева.

«Николай обладает хорошей энергетикой, умениями, и я хотел бы дать этому правильный выход, чтоб он стал лидером. У меня давно была идея с музыкой — это смесь классической музыки и современной. Очень много молодых людей такое тоже слушают. Поэтому мне хотелось, чтобы в этой программе Коля как бы представлял собой «современное», но при этом имел и классическую составляющую, где бы он в полной мере показывал всем свои прекрасные навыки катания.

С Колей было легко работать, он быстро всё схватывает. Мы занимались пока неделю, но многое ему ещё предстоит сделать. Тем не менее я в полнейшем восторге и от нашего с Николаем взаимопонимания, от нашей задумки, в целом.

Эта программа — сочетание танца и катания на льду. Она полна переходов. Думаю, это одно из лучших моих творений. А я уже сделал много программ, ведь стал тренером 10 лет назад. Идею этой программы я долго вынашивал, рад, что её получается реализовать с Колей. Не моё дело называть свою работу шедевром — посмотрим, что скажут люди, но я очень горжусь тем, что Николай может представить её под эту музыку, поэтому, да, увидим, что будет», – приводит слова Амодио пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).