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Муравьёва находится в тренировочном лагере в Братиславе в команде Розанова

Муравьёва находится в тренировочном лагере в Братиславе в команде Розанова
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Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва находится в тренировочном лагере в Словакии. Видео, как спортсменка занимается на льду, опубликовал у себя на странице в соцсети тренер Ваге Казарян – специалист команды Skate+, где главным наставником является Сергей Розанов.

Ранее Муравьёва прекратила сотрудничество с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным, к которому перешла от Евгения Плющенко весной 2025 года. 12 мая появилась новость, что фигуристка попросила отчислить её из сборной России, что повлекло слухи о возможной смене спортсменкой гражданства. О новом тренерском штабе фигуристки точной информации нет.

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