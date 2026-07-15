Муравьёва находится в тренировочном лагере в Братиславе в команде Розанова

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва находится в тренировочном лагере в Словакии. Видео, как спортсменка занимается на льду, опубликовал у себя на странице в соцсети тренер Ваге Казарян – специалист команды Skate+, где главным наставником является Сергей Розанов.

Ранее Муравьёва прекратила сотрудничество с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным, к которому перешла от Евгения Плющенко весной 2025 года. 12 мая появилась новость, что фигуристка попросила отчислить её из сборной России, что повлекло слухи о возможной смене спортсменкой гражданства. О новом тренерском штабе фигуристки точной информации нет.