«Он подумал и в итоге не решился». Синицына — о том, что планировала перейти к Мишину

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына рассказала, что рассматривала тренерский штаб Алексея Мишина для перехода в новую группу, но не смогла договориться со специалистом.

Ранее тренером Синицыной являлась Светлана Панова, но в межсезонье 2026 года Ксения перешла в академию «Ангелы Плющенко».

— Рассматривала ещё кого-нибудь, прежде чем окончательно решиться на переход в «Ангелы»?

— Да. Думала над Питером.

— Алексей Мишин.

— Верно. Обращалась к Алексею Николаевичу, но он подумал и в итоге не решился. Возможно, не захотел брать излишнюю ответственность. С девочками в этом плане гораздо сложнее, чем с мальчиками. С другими специалистами в Питере тоже связывалась, но там группы уже были набраны. В итоге сперва я ушла от своих тренеров, а затем уже окончательно решилась перейти к Евгению Викторовичу, — приводит слова Синицыной «Газета.Ru».