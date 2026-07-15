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Хавронина и Нарижный приступили к совместным тренировкам на льду

Хавронина и Нарижный приступили к совместным тренировкам на льду
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Двукратные бронзовые призёры чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный приступили к совместным тренировкам на льду.

«Всем привет, ребята! У нас всё хорошо. Мы закончили сейчас первую тренировку. Потренировались, у нас всё хорошо, всё хорошо. Готовимся к следующему сезону!» — сказала Хавронина в телеграм-канале фан-клуба дуэта.

Танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного не выступал на соревнованиях с начала 2025 года из-за травмы партнёра, в январе Нарижный был прооперирован. А в декабре этого же года фигуристу сделали повторную операцию на колено.

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