Дикиджи высказался о возвращении Трусовой и Валиевой в спорт

Чемпион России 2025 года по фигурному катанию Владислав Дикиджи высказался о возвращении к соревнованиям российских фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.

«Классно, круто. Мне с ними соревноваться не нужно. Слава богу», — сказал Дикиджи в прямом эфире у себя на странице в соцсети.

В начале 2026 года Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры. В предстоящем сезоне она выйдет на соревнования под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В конце 2025-го закончился период дисквалификации Камилы Валиевой, после которого она решила вернуться к соревнованиям.