15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дикиджи высказался о возвращении Трусовой и Валиевой в спорт

Дикиджи высказался о возвращении Трусовой и Валиевой в спорт
Комментарии

Чемпион России 2025 года по фигурному катанию Владислав Дикиджи высказался о возвращении к соревнованиям российских фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.

«Классно, круто. Мне с ними соревноваться не нужно. Слава богу», — сказал Дикиджи в прямом эфире у себя на странице в соцсети.

В начале 2026 года Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры. В предстоящем сезоне она выйдет на соревнования под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В конце 2025-го закончился период дисквалификации Камилы Валиевой, после которого она решила вернуться к соревнованиям.

Материалы по теме
Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России
Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android