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Россияне, претендующие на международные старты, получили специальные анкеты — источник

Россияне, претендующие на международные старты, получили специальные анкеты — источник
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Российским фигуристам, которые претендуют на участие в международных стартах в предстоящем сезоне-2026/2027, раздали специальные анкеты о нейтральном статусе. Об этом сообщил «Спорт-экспресс» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Согласно источнику, в анкете отсутствуют вопросы, связанные с отношением спортсменов к специальной военной операции или взаимодействием с силовыми структурами. Вместо этого были приведены условия из коммюнике № 2804, где указаны действия, которые не должен совершать нейтральный спортсмен, и поле для подписи, подтверждающей, что атлет ознакомлен с требованиями.

Также источник сообщает, что в приоритете Федерации фигурного катания на коньках России рассматриваются фигуристы, которые числятся в составе сборной России. Анкета была выдана спортсменам как из основного, так и из резервного состава.

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