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Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо показали тизер нового ПТ под трек певицы Rosalía

Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо показали тизер нового ПТ под трек певицы Rosalía
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Французские фигуристы Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо опубликовали на странице в соцсети тизер их нового произвольного танца на предстоящий сезон-2026/2027 под композицию Berghain испанской певицы Rosalía.

на представленном видео оригинальная музыка заменена

Лопарёва сменила спортивное гражданство в 2022 году. С Бриссо в дуэте она становилась серебряным призёром чемпионата Европы (2025) и трёхкратной чемпионкой Франции.

Темой ритм-танца для взрослых дуэтов на сезон-2026/2027 объявлен золотой вальс. Согласно ранее опубликованным спискам Международного союза конькобежцев (ISU), Лопарёва/Бриссо выступят на этапах Гран-при в Канаде и США.

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