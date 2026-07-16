Алиса Лью выиграла в номинации «Прорыв года» на премии ESPY

Олимпийская чемпионка 2026 года по фигурному катанию американка Алиса Лью выиграла награду в номинации «Прорыв года» на премии ESPY от телеканала ESPN.

«Мне кажется, я действительно совершила прорыв — по-своему, для себя и для своего вида спорта», – сказала Лью на церемонии награждения.

ESPY — это ежегодная американская премия, которую вручает телеканал ESPN лучшим спортсменам и командам прошедшего года. Церемония вручения наград состоялась 15 июля. Среди других победителей: баскетболисты Джейлен Брансон, Джейсон Пол Коллинз и Стефен Карри, команда НБА «Нью-Йорк Никс», хоккеист Майлз Гарретт, футболист Лионель Месси.