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Алиса Лью выиграла в номинации «Прорыв года» на премии ESPY

Алиса Лью выиграла в номинации «Прорыв года» на премии ESPY
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Олимпийская чемпионка 2026 года по фигурному катанию американка Алиса Лью выиграла награду в номинации «Прорыв года» на премии ESPY от телеканала ESPN.

«Мне кажется, я действительно совершила прорыв — по-своему, для себя и для своего вида спорта», – сказала Лью на церемонии награждения.

ESPY — это ежегодная американская премия, которую вручает телеканал ESPN лучшим спортсменам и командам прошедшего года. Церемония вручения наград состоялась 15 июля. Среди других победителей: баскетболисты Джейлен Брансон, Джейсон Пол Коллинз и Стефен Карри, команда НБА «Нью-Йорк Никс», хоккеист Майлз Гарретт, футболист Лионель Месси.

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