РУСАДА сократило проверки фигуристов на допинг почти в два раза за первую половину года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 37 фигуристов за первую половину 2026 года. Это на 30 меньше, чем за тот же период в прошедшем 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Из 37 спортсменов пять человек в текущем году проверялись на допинг чаще других, по два раза. Это Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин, Никита Сарновский и Анастасия Мишина. Остальные фигуристы по разу прошли тестирование. В июне Российское антидопинговое агентство не проверяло на допинг фигуристов.

С января по июнь 2025 года РУСАДА протестировало 67 отечественных фигуристов. Рекордсменом по количеству проверок на допинг стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпион Европы Марк Кондратюк (три раза).