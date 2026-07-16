На страницах российских фигуристов на сайте ISU появилось обозначение «AIN2»

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) на страницах спортсменов из России появилось обозначение статуса «AIN2». Белорусы получили статус «AIN1».
Такая приписка «AIN2» (нейтральный атлет —2) уже появилась в профилях у фигуристок Аделии Петросян, Алины Горбачёвой, Анны Фроловой, Алисы Двоеглазовой. На странице белорусской фигуристки Виктории Сафоновой появилось обозначение «AIN1» (нейтральный атлет — 1).
Напомним, ранее ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе без государственной символики, а именно национальных флагов, гимнов и экипировки. Отечественные спортсмены были отстранены от турниров под эгидой ISU с апреля 2022 года.