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На страницах российских фигуристов на сайте ISU появилось обозначение «AIN2»

На страницах российских фигуристов на сайте ISU появилось обозначение «AIN2»
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На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) на страницах спортсменов из России появилось обозначение статуса «AIN2». Белорусы получили статус «AIN1».

Такая приписка «AIN2» (нейтральный атлет —2) уже появилась в профилях у фигуристок Аделии Петросян, Алины Горбачёвой, Анны Фроловой, Алисы Двоеглазовой. На странице белорусской фигуристки Виктории Сафоновой появилось обозначение «AIN1» (нейтральный атлет — 1).

Напомним, ранее ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе без государственной символики, а именно национальных флагов, гимнов и экипировки. Отечественные спортсмены были отстранены от турниров под эгидой ISU с апреля 2022 года.

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