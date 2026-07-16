15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пять российских фигуристов получили нейтральный статус

Пять российских фигуристов получили нейтральный статус
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пятерым российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании:

  • Аделия Петросян.
  • Алиса Двоеглазова
  • Анна Фролова.
  • Алина Горбачева.
  • Григорий Федоров.

Ранее, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики. Фигуристы были отстранены от турниров с апреля 2022 года. На Олимпиаде в Милане в фигурном катании выступали только два российских фигуриста: Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Материалы по теме
Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU
Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android