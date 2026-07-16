Пять российских фигуристов получили нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пятерым российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании:

Аделия Петросян.

Алиса Двоеглазова

Анна Фролова.

Алина Горбачева.

Григорий Федоров.

Ранее, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики. Фигуристы были отстранены от турниров с апреля 2022 года. На Олимпиаде в Милане в фигурном катании выступали только два российских фигуриста: Аделия Петросян и Пётр Гуменник.