Пять российских фигуристов получили нейтральный статус
Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пятерым российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.
Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании:
- Аделия Петросян.
- Алиса Двоеглазова
- Анна Фролова.
- Алина Горбачева.
- Григорий Федоров.
Ранее, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики. Фигуристы были отстранены от турниров с апреля 2022 года. На Олимпиаде в Милане в фигурном катании выступали только два российских фигуриста: Аделия Петросян и Пётр Гуменник.
Материалы по теме
Комментарии