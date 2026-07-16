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Александра Трусова получила диплом об окончании МГУ

Александра Трусова получила диплом об окончании МГУ
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) получила диплом о высшем образовании Московского государственного университета (МГУ). Спортсменка окончила факультет журналистики.

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Диплом забрала», – написала Трусова в своём телеграм-канале.

В августе 2025 года у Трусовой и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. В январе 2026 года фигуристка объявила о возобновлении спортивной карьеры. В июне стало известно, что Александра попала в резервный состав сборной России. В предстоящем сезоне она будет выступать под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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