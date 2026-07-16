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ISU присвоил нейтральный статус ещё трём фигуристам, теперь их восемь

ISU присвоил нейтральный статус ещё трём фигуристам, теперь их восемь
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Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус ещё трём российским фигуристов. Теперь в общей сложности им обладают восемь отечественных спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили:

  • Маргарита Базылюк.
  • Артём Петров. Выступает в паре с Таисией Щербининой.
  • Виктория Двинина. Катается в паре с Виктором Потаповым.

Ранее стало известно о получении нейтрального статуса Аделией Петросян, Алисой Двоеглазовой Анной Фроловой, Алиной Горбачёвой и Григорием Фёдоровым.

Отечественные фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с апреля 2022 года. 30 июня Международный союз конькобежцев допустил россиян до турниров в нейтральном статусе.

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