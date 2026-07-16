Алина Загитова показала новые фото на природе

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии на природе.

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

«Иногда нужно просто остановиться, вдохнуть и почувствовать», – написала Загитова в своём телеграм-канале.

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после кореянки Ким Ён А фигуристка, завоевавшая все основные международные титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В её активе золото Олимпиады-2018, победы на чемпионатах мира, Европы, России. А также Алина является победительницей финала Гран-при ISU, чемпионкой мира среди юниоров и обладательницей победы на юниорском финале Гран-при.