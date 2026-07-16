15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова и Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса

Трусова и Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса
Комментарии

Российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Александра Трусова и Камила Валиева есть в числе фигуристов, заявки на нейтральный статус которых были поданы в Международный союз конькобежцев», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее стало известно, что ISU присвоил нейтральный статус восьми российским фигуристам – Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Маргарите Базылюк, Григорию Федорову, Виктории Двининой и Артёму Петрову.

30 июня ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

Материалы по теме
Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России
Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android