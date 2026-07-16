Трусова и Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса

Российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Александра Трусова и Камила Валиева есть в числе фигуристов, заявки на нейтральный статус которых были поданы в Международный союз конькобежцев», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее стало известно, что ISU присвоил нейтральный статус восьми российским фигуристам – Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Маргарите Базылюк, Григорию Федорову, Виктории Двининой и Артёму Петрову.

30 июня ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27.