Евгений Плющенко рассказал о предстоящих новогодних шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своих будущих новогодних ледовых шоу.

«Мы продолжаем рассказывать про наши новогодние шоу в сезоне 2027 и вместе с Яной Рудковской впервые представляем «Ледовую трилогию на музыку П. И. Чайковского».

Такого точно в мире никто не делал, а мы попробуем вас удивить!

2–4 января — ледовое шоу «Щелкунчик». В роли Мари — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Анна Щербакова. В роли Феи Драже — серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева.

Фото: Из личного архива Плющенко

5–6 января ледовое шоу «Спящая красавица» соберёт топ-звёздный состав.

Действие происходит в стране сказок Шарля Перро. Гостями на празднике крещения у Короля (Евгений Плющенко) и Королевы (Евгения Медведева) оказываются феи во главе с феей Сирени (Анна Щербакова), Кот в сапогах танцует с Белой Кошкой, Красная Шапочка — с Волком, Золушка — с прекрасным Принцем, Мальчик-с-пальчик приплясывает в восхищении до появления Феи Карабос (Алена Косторная), которая наложит на жителей замка и маленькую принцессу Аврору страшное заклятие вечного сна. В роли принца Дезире — Александр Плющенко, в роли Авроры — Елена Костылева (действующая двукратная чемпионка России среди юниоров).

Фото: Из личного архива Плющенко

7–9 января — ледовое шоу «Лебединое озеро». Уникальное событие этого шоу: роль принца исполнят сразу три представителя спортивной династии Плющенко — Арсений, Александр и, конечно, самый титулованный фигурист современности Евгений Плющенко. Шоу украсит своим участием в роли Белого лебедя двукратный серебряный призёр Олимпиады в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая выступит не только на льду, но и на паркете вместе со своим будущим мужем Ильдаром Гайнутдиновым. Премьера шоу в Рождество станет достойным подарком для каждого зрителя», – написал Плющенко в своих соцсетях.