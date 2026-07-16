15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Свищёв: всё мировое фигурное катание заждалось россиян

Свищёв: всё мировое фигурное катание заждалось россиян
Комментарии

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о получении нейтральных статусов российскими фигуристами.

«Мы видим реализацию допуска наших спортсменов со стороны ISU. Будем надеяться, что этот список продолжит расширяться. Выступление наших спортсменов, безусловно, поднимет интерес к международным соревнованиям. Теперь также важно, чтобы наши фигуристы действительно уже вышли на лёд и показали своё мастерство. Будем за них болеть, поддерживать. Всё мировое фигурное катание заждалось российских фигуристов», – приводит слова Свищёва ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус фигуристам-одиночникам Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Маргарите Базылюк и Григорию Федорову. А также нейтральный статус получили выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артём Петров.

Материалы по теме
Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU
Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android