Свищёв: всё мировое фигурное катание заждалось россиян

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о получении нейтральных статусов российскими фигуристами.

«Мы видим реализацию допуска наших спортсменов со стороны ISU. Будем надеяться, что этот список продолжит расширяться. Выступление наших спортсменов, безусловно, поднимет интерес к международным соревнованиям. Теперь также важно, чтобы наши фигуристы действительно уже вышли на лёд и показали своё мастерство. Будем за них болеть, поддерживать. Всё мировое фигурное катание заждалось российских фигуристов», – приводит слова Свищёва ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус фигуристам-одиночникам Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Маргарите Базылюк и Григорию Федорову. А также нейтральный статус получили выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артём Петров.