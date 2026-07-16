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Фото: форма заявки, утверждённой ISU для спортсменов, претендующих на нейтральный статус

Фото: форма заявки, утверждённой ISU для спортсменов, претендующих на нейтральный статус
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Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала у себя на официальном сайте образец заявки, необходимой к заполнению спортсменам, претендующим на участие в международных стартах в нейтральном статусе. Помимо самих атлетов, форму должен заполнить их сопровождающий персонал.

Помимо полей с указанием личной информации, спортсмены должны подтвердить, что ознакомились с рядом требований, необходимых для получения нейтрального статуса. Для несовершеннолетних атлетов также необходимо заполнение анкеты их законными представителями.

Фото: ISU

Фото: ISU

Фото: ISU

Напомним, в конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики. Фигуристы были отстранены от турниров с апреля 2022 года. На данный момент нейтральный статус получили восемь фигуристов из России.

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